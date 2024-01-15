В выходные на Харьковщине поймали 42 пьяных водителя
Фото: УПП в Харьковской области
Патрульная полиция сообщила, как прошли выходные на дорогах региона.
«За прошедшие выходные патрульные обработали 478 вызовов, обнаружили 42 водителя с признаками опьянения, обнаружили 10 лиц, которые имели, вероятно, наркотические вещества, зафиксировали 424 админправонарушения, из которых 287 — нарушения ПДД», — привела статистику пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.
Полицейские отметили, что привлекли к ответственности за нарушение правил движения 52 пешеходов.
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- • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 09:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульная полиция сообщила, как прошли выходные на дорогах региона".