В выходные на Харьковщине поймали 42 пьяных водителя

Патрульная полиция сообщила, как прошли выходные на дорогах региона.

«За прошедшие выходные патрульные обработали 478 вызовов, обнаружили 42 водителя с признаками опьянения, обнаружили 10 лиц, которые имели, вероятно, наркотические вещества, зафиксировали 424 админправонарушения, из которых 287 — нарушения ПДД», — привела статистику пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

Полицейские отметили, что привлекли к ответственности за нарушение правил движения 52 пешеходов.

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