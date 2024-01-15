У вихідні на Харківщині спіймали 42 п’яних водії

Патрульна поліція повідомила, як минули вихідні на дорогах регіону.

“За минулі вихідні патрульні опрацювали 478 викликів, виявили 42 водії з ознаками сп’яніння, виявили 10 осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, зафіксували 424 адмінправопорушення, з яких 287 – порушення правил дорожнього руху”, – навела статистику пресслужба Патрульної поліції Харківської області.

Поліціянти зазначили, що притягнули до відповідальності за порушення правил руху 52 пішоходи.