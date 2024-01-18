400 последствий обстрелов устранили энергетики с начала войны на Харьковщне
Энергетики не только чинили электросети, но и разбирали завалы, возводили новые стены и потолки, закрывали разбитые окна и ремонтировали выбитые двери, убирали после прилетов строительный мусор, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
После начала войны работники подразделения вышли на работу уже 5 марта – нужно было восстанавливать изуродованные обстрелами здания подстанций, рассказал начальник управления по ремонту зданий и сооружений АО «Харьковоблэнерго» Олег Дацун.
«Конечно, в то время все мы находились в стрессовом состоянии. Никто не ожидал, что начнется полномасштабная война, и нам придется работать в таких условиях. Но надо отдать должное нашим специалистам: понимая сложность ситуации и необходимость своей работы, они быстро вернулись к выполнению». обязанностей», — отметил Олег Дацун.
С начала войны энергетики выполнили около 400 аварийных заявок от подразделений общества, связанных с ликвидацией последствий боевых действий.
«Работаем не только в Харькове, но и в области. Это Лозовая, Мерефа, Липцы, Циркуны, Изюмский район. Наша зона ответственности – строительная часть энергетических, производственных и административных объектов общества. Закрываем поврежденные окна временными щитами, восстанавливаем стены, обустраиваем стены фундаменты, ремонтируем крыши, проводим внутренние отделочные работы. В настоящее время в подразделении работает 25 строителей, среди них четыре женщины», — рассказал Олег Дацун.
В 2023 году по плану мы отремонтировали около 150-ти объектов, подчеркнул руководитель подразделения.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", ремонт, харьковщина, Энергетики;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 17:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики не только чинили электросети, но и разбирали завалы, возводили новые стены и потолки, закрывали разбитые окна и ремонтировали выбитые двери, убирали после прилетов строительный мусор, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".