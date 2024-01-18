400 последствий обстрелов устранили энергетики с начала войны на Харьковщне

Энергетики не только чинили электросети, но и разбирали завалы, возводили новые стены и потолки, закрывали разбитые окна и ремонтировали выбитые двери, убирали после прилетов строительный мусор, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

После начала войны работники подразделения вышли на работу уже 5 марта – нужно было восстанавливать изуродованные обстрелами здания подстанций, рассказал начальник управления по ремонту зданий и сооружений АО «Харьковоблэнерго» Олег Дацун.

«Конечно, в то время все мы находились в стрессовом состоянии. Никто не ожидал, что начнется полномасштабная война, и нам придется работать в таких условиях. Но надо отдать должное нашим специалистам: понимая сложность ситуации и необходимость своей работы, они быстро вернулись к выполнению». обязанностей», — отметил Олег Дацун.

С начала войны энергетики выполнили около 400 аварийных заявок от подразделений общества, связанных с ликвидацией последствий боевых действий.

«Работаем не только в Харькове, но и в области. Это Лозовая, Мерефа, Липцы, Циркуны, Изюмский район. Наша зона ответственности – строительная часть энергетических, производственных и административных объектов общества. Закрываем поврежденные окна временными щитами, восстанавливаем стены, обустраиваем стены фундаменты, ремонтируем крыши, проводим внутренние отделочные работы. В настоящее время в подразделении работает 25 строителей, среди них четыре женщины», — рассказал Олег Дацун.

В 2023 году по плану мы отремонтировали около 150-ти объектов, подчеркнул руководитель подразделения.