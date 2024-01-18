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400 наслідків обстрілів усунули енергетики від початку війни на Харківщині

Суспільство 17:20   18.01.2024
Оксана Якушко
400 наслідків обстрілів усунули енергетики від початку війни на Харківщині

Енергетики не тільки лагодили електромережі, а й розбирали завали, зводили нові стіни та стелі, закривали розбиті вікна та ремонтували вибиті двері, прибирали після прильотів будівельне сміття, повідомили у АТ “Харківобленерго”.

Після початку війни працівники підрозділу вийшли на роботу вже 5 березня – треба було відновлювати понівечені обстрілами будівлі підстанцій, розповів начальник управління по ремонту будівель і споруд АТ “Харківобленерго” Олег Дацун.

“Звичайно, у той час всі ми знаходилися у стресовому стані. Ніхто не очікував, що розпочнеться повномасштабна війна, і нам доведеться працювати в таких умовах. Але треба віддати належне нашим фахівцям: розуміючи складність ситуації і необхідність своєї роботи, вони швидко повернулися до виконання обов’язків”, – зазначив Олег Дацун.

З початку війни енергетики виконали близько 400 аварійних заявок від підрозділів товариства, які були пов’язані з ліквідацією наслідків бойових дій.

“Працюємо не тільки в Харкові, а і в області. Це Лозова, Мерефа, Липці, Циркуни, Ізюмський район. Наша зона відповідальності – будівельна частина енергетичних, виробничих та адміністративних об’єктів товариства. Закриваємо пошкоджені вікна тимчасовими щитами, відновлюємо стіни, облаштовуємо фундаменти, ремонтуємо дахи, проводимо внутрішні оздоблювальні роботи. На даний час у підрозділі працює 25 будівельників, серед них чотири жінки”, – розповів Олег Дацун.

У 2023 році за планом ми відремонтували близько 150 об’єктів, підкреслив керівник підрозділу.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 17:20;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики не тільки лагодили електромережі, а й розбирали завали, зводили нові стіни та стелі, закривали розбиті вікна та ремонтували вибиті двері, прибирали після прильотів будівельне сміття, повідомили у АТ “Харківобленерго”.".