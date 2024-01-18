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Аварию, возникшую из-за ракетного удара в Харькове, устранили коммунальщики

Общество 13:40   18.01.2024
Оксана Якушко
Аварию, возникшую из-за ракетного удара в Харькове, устранили коммунальщики

Ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» оперативно устранили аварию в Холодногорском районе, возникшую в результате ракетного удара, сообщили в Харьковском горсовете.

Коммунальщики заменили разрушенный водопроводный ввод в один из домов, перевели аварийный участок сети водоотвода длиной 10 м и капитально отремонтировали два канализационных смотровых колодца.

«Работы проходили в непростых условиях из-за грунтовых вод, но справились в установленный срок. Чтобы избежать возможных аварийных ситуаций, отремонтировали еще четыре канализационных смотровых колодца с заменой люков», — отметил начальник районного эксплуатационного участка Александр Зуев.

Также в Холодногорском районе на днях завершили ремонт участка сети водоотвода, разрушенного обстрелами.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 13:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» оперативно устранили аварию в Холодногорском районе, возникшую в результате ракетного удара, сообщили в Харьковском горсовете.".