Аварию, возникшую из-за ракетного удара в Харькове, устранили коммунальщики

Ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» оперативно устранили аварию в Холодногорском районе, возникшую в результате ракетного удара, сообщили в Харьковском горсовете.

Коммунальщики заменили разрушенный водопроводный ввод в один из домов, перевели аварийный участок сети водоотвода длиной 10 м и капитально отремонтировали два канализационных смотровых колодца.

«Работы проходили в непростых условиях из-за грунтовых вод, но справились в установленный срок. Чтобы избежать возможных аварийных ситуаций, отремонтировали еще четыре канализационных смотровых колодца с заменой люков», — отметил начальник районного эксплуатационного участка Александр Зуев.

Также в Холодногорском районе на днях завершили ремонт участка сети водоотвода, разрушенного обстрелами.