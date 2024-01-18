Аварию, возникшую из-за ракетного удара в Харькове, устранили коммунальщики
Ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» оперативно устранили аварию в Холодногорском районе, возникшую в результате ракетного удара, сообщили в Харьковском горсовете.
Коммунальщики заменили разрушенный водопроводный ввод в один из домов, перевели аварийный участок сети водоотвода длиной 10 м и капитально отремонтировали два канализационных смотровых колодца.
«Работы проходили в непростых условиях из-за грунтовых вод, но справились в установленный срок. Чтобы избежать возможных аварийных ситуаций, отремонтировали еще четыре канализационных смотровых колодца с заменой люков», — отметил начальник районного эксплуатационного участка Александр Зуев.
Также в Холодногорском районе на днях завершили ремонт участка сети водоотвода, разрушенного обстрелами.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: авария, коммунальщики, КП «Харьковводоканал», обстрел, удар, Харьков, Холодногорский район;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 13:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» оперативно устранили аварию в Холодногорском районе, возникшую в результате ракетного удара, сообщили в Харьковском горсовете.".