Аварію, яка виникла через ракетний удар у Харкові, усунули комунальники
Ремонтні бригади КП «Харківводоканал» оперативно усунули аварію у Холодногірському районі, яка виникла внаслідок ракетного удару, повідомили у Харківській міськраді.
Комунальники замінили зруйнований водопровідний ввід в один із будинків, переклали аварійну ділянку мережі водовідведення довжиною 10 м і капітально відремонтували два каналізаційні оглядові колодязі.
«Роботи проходили в непростих умовах через ґрунтові води, але впоралися у встановлений термін. Щоб уникнути можливих аварійних ситуацій, відремонтували ще чотири каналізаційні оглядові колодязі з заміною люків», – зазначив начальник районної експлуатаційної ділянки Олександр Зуєв.
Також у Холодногірському районі днями завершили ремонт ділянки мережі водовідведення, зруйнованої обстрілами.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: аварія, коммунальщики, КП «Харьковводоканал», обстріл, удар, Харків, Холодногорский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 13:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонтні бригади КП «Харківводоканал» оперативно усунули аварію у Холодногірському районі, яка виникла внаслідок ракетного удару, повідомили у Харківській міськраді. ".