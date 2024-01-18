Аварію, яка виникла через ракетний удар у Харкові, усунули комунальники

Ремонтні бригади КП «Харківводоканал» оперативно усунули аварію у Холодногірському районі, яка виникла внаслідок ракетного удару, повідомили у Харківській міськраді.

Комунальники замінили зруйнований водопровідний ввід в один із будинків, переклали аварійну ділянку мережі водовідведення довжиною 10 м і капітально відремонтували два каналізаційні оглядові колодязі.

«Роботи проходили в непростих умовах через ґрунтові води, але впоралися у встановлений термін. Щоб уникнути можливих аварійних ситуацій, відремонтували ще чотири каналізаційні оглядові колодязі з заміною люків», – зазначив начальник районної експлуатаційної ділянки Олександр Зуєв.

Також у Холодногірському районі днями завершили ремонт ділянки мережі водовідведення, зруйнованої обстрілами.