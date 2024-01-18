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Аварію, яка виникла через ракетний удар у Харкові, усунули комунальники

Суспільство 13:40   18.01.2024
Оксана Якушко
Аварію, яка виникла через ракетний удар у Харкові, усунули комунальники

Ремонтні бригади КП «Харківводоканал» оперативно усунули аварію у Холодногірському районі, яка виникла внаслідок ракетного удару, повідомили у Харківській міськраді. 

Комунальники замінили зруйнований водопровідний ввід в один із будинків, переклали аварійну ділянку мережі водовідведення довжиною 10 м і капітально відремонтували два каналізаційні оглядові колодязі.

«Роботи проходили в непростих умовах через ґрунтові води, але впоралися у встановлений термін. Щоб уникнути можливих аварійних ситуацій, відремонтували ще чотири каналізаційні оглядові колодязі з заміною люків», – зазначив начальник районної експлуатаційної ділянки Олександр Зуєв.

Також у Холодногірському районі днями завершили ремонт ділянки мережі водовідведення, зруйнованої обстрілами.

Читайте також: Через ракетний удар по Харкову пошкоджено мережі водоканалу: аварію усувають

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 13:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонтні бригади КП «Харківводоканал» оперативно усунули аварію у Холодногірському районі, яка виникла внаслідок ракетного удару, повідомили у Харківській міськраді. ".