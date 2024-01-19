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Где сегодня на Харьковщине могут быть слышны взрывы

Общество 11:48   19.01.2024
Елена Нагорная
Где сегодня на Харьковщине могут быть слышны взрывы Фото: radiosvoboda.org

19 января разминирование проводится в Дергачевской и Балаклейской громадах Харьковской области.

В Дергачевской громаде на 11:20 было запланировано контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов в районе села Русская Лозовая, предупредила пресс-служба ХОВА.

Также с 11:30 до 13:00 будут проводиться контролируемые подрывы за пределами Балаклеи, информируют в городской военной администрации.

Читайте также: Как будут разминировать Харьковщину зимой – информация ХОВА и ГСЧС

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 11:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 января разминирование проводится в Дергачевской и Балаклейской громадах Харьковской области.".