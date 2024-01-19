Где сегодня на Харьковщине могут быть слышны взрывы
Фото: radiosvoboda.org
19 января разминирование проводится в Дергачевской и Балаклейской громадах Харьковской области.
В Дергачевской громаде на 11:20 было запланировано контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов в районе села Русская Лозовая, предупредила пресс-служба ХОВА.
Также с 11:30 до 13:00 будут проводиться контролируемые подрывы за пределами Балаклеи, информируют в городской военной администрации.
Читайте также: Как будут разминировать Харьковщину зимой – информация ХОВА и ГСЧС
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, разминирование, розмінування, Русская Лозовая, саперы, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Где сегодня на Харьковщине могут быть слышны взрывы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 11:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 января разминирование проводится в Дергачевской и Балаклейской громадах Харьковской области.".