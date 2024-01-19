Где сегодня на Харьковщине могут быть слышны взрывы

19 января разминирование проводится в Дергачевской и Балаклейской громадах Харьковской области.

В Дергачевской громаде на 11:20 было запланировано контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов в районе села Русская Лозовая, предупредила пресс-служба ХОВА.

Также с 11:30 до 13:00 будут проводиться контролируемые подрывы за пределами Балаклеи, информируют в городской военной администрации.