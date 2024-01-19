Де сьогодні на Харківщині можуть бути чутні вибухи
Фото: radiosvoboda.org
19 січня розмінування проводиться у Дергачівській та Балаклійській громадах Харківської області.
У Дергачівській громаді на 11:20 було заплановано контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів у районі села Руська Лозова, попередила пресслужба ХОВА.
Також з 11:30 до 13:00 проводитимуться контрольовані підриви за межами Балаклії, інформують у міській військовій адміністрації.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Балаклія, розмінування, Русская Лозовая, саперы, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 11:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 січня розмінування проводиться у Дергачівській та Балаклійській громадах Харківської області.".