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Де сьогодні на Харківщині можуть бути чутні вибухи

Суспільство 11:48   19.01.2024
Олена Нагорна
Де сьогодні на Харківщині можуть бути чутні вибухи Фото: radiosvoboda.org

19 січня розмінування проводиться у Дергачівській та Балаклійській громадах Харківської області.

У Дергачівській громаді на 11:20 було заплановано контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів у районі села Руська Лозова, попередила пресслужба ХОВА.

Також з 11:30 до 13:00 проводитимуться контрольовані підриви за межами Балаклії, інформують у міській військовій адміністрації.

Читайте також: Як розміновуватимуть Харківщину взимку – інформація ХОВА та ДСНС

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 11:48;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 січня розмінування проводиться у Дергачівській та Балаклійській громадах Харківської області.".