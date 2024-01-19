Де сьогодні на Харківщині можуть бути чутні вибухи

19 січня розмінування проводиться у Дергачівській та Балаклійській громадах Харківської області.

У Дергачівській громаді на 11:20 було заплановано контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів у районі села Руська Лозова, попередила пресслужба ХОВА.

Також з 11:30 до 13:00 проводитимуться контрольовані підриви за межами Балаклії, інформують у міській військовій адміністрації.