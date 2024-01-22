Мороз, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 23 января

Во вторник, 23 января, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Существенные осадки не прогнозируют. На дорогах гололед.

В Харькове ночная температура составит от 8 до 10 градусов мороза, днем — 1 — 3 мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 7 до 12 мороза, днем от 1 до 6 градусов со знаком «минус».

Ветер южный, 5 — 10 м/с.