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Мороз, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 23 января

Общество 20:02   22.01.2024
Елена Нагорная
Мороз, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 23 января Фото: Василий Голосный

Во вторник, 23 января, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Существенные осадки не прогнозируют. На дорогах гололед.

В Харькове ночная температура составит от 8 до 10 градусов мороза, днем — 1 — 3 мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 7 до 12 мороза, днем от 1 до 6 градусов со знаком «минус».

Ветер южный, 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 20:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 23 января, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Существенные осадки не прогнозируют. На дорогах гололед.".