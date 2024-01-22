Мороз, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 23 января
Фото: Василий Голосный
Во вторник, 23 января, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Существенные осадки не прогнозируют. На дорогах гололед.
В Харькове ночная температура составит от 8 до 10 градусов мороза, днем — 1 — 3 мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 7 до 12 мороза, днем от 1 до 6 градусов со знаком «минус».
Ветер южный, 5 — 10 м/с.
Читайте также: Оставшийся без крыши дом на Бакулина в Харькове начали накрывать тентом (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололед, мороз, погода, прогноз, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Мороз, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 23 января»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 20:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 23 января, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Существенные осадки не прогнозируют. На дорогах гололед.".