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Морозно, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 23 січня

Суспільство 20:02   22.01.2024
Олена Нагорна
Морозно, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 23 січня Фото: Василь Голосний

У вівторок, 23 січня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Суттєвих опадів не прогнозують. На дорогах ожеледиця.

У Харкові нічна температура становитиме від 8 до 10 градусів морозу, вдень – 1 – 3 морозу, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 7 до 12 морозу, вдень від 1 до 6 градусів зі знаком “мінус”.

Вітер південний, 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 20:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 23 січня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Суттєвих опадів не прогнозують. На дорогах ожеледиця.".