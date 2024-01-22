Морозно, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 23 січня
Фото: Василь Голосний
У вівторок, 23 січня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Суттєвих опадів не прогнозують. На дорогах ожеледиця.
У Харкові нічна температура становитиме від 8 до 10 градусів морозу, вдень – 1 – 3 морозу, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 7 до 12 морозу, вдень від 1 до 6 градусів зі знаком “мінус”.
Вітер південний, 5 – 10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 20:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 23 січня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Суттєвих опадів не прогнозують. На дорогах ожеледиця.".