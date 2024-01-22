Накормить 400 животных: харьковский приют просит помощи
Фото: Харьковский горсовет
Харьковский городской приют просит жителей принести корм, особенно для собак.
Сейчас в приюте содержатся около 400 животных, сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на КП. Там отметили, что необходим именно сухой корм.
Всех небезразличных просят принести корм по адресу: пр. Гагарина, 358 или отправить в отделение «Новой почты» №1 в поселке Безлюдовка. Получатель – КП «Центр обращения с животными». Также работники приюта могут забрать корм самостоятельно.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: животные, корм, КП, міськрада, приют, собаки, Харьковский;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 15:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской приют просит жителей принести корм, особенно для собак.".