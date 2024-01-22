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Накормить 400 животных: харьковский приют просит помощи

Общество 15:16   22.01.2024
Виктория Яковенко
Накормить 400 животных: харьковский приют просит помощи Фото: Харьковский горсовет

Харьковский городской приют просит жителей принести корм, особенно для собак.

Сейчас в приюте содержатся около 400 животных, сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на КП. Там отметили, что необходим именно сухой корм.

Всех небезразличных просят принести корм по адресу: пр. Гагарина, 358 или отправить в отделение «Новой почты» №1 в поселке Безлюдовка. Получатель – КП «Центр обращения с животными». Также работники приюта могут забрать корм самостоятельно.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 15:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской приют просит жителей принести корм, особенно для собак.".