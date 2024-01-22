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Нагодувати 400 тварин: харківський притулок просить допомоги

Суспільство 15:16   22.01.2024
Вікторія Яковенко
Нагодувати 400 тварин: харківський притулок просить допомоги Фото: Харківська міськрада

Харківський міський притулок просить жителів принести корм, особливо для собак.

Наразі у притулку утримуються близько 400 тварин, повідомили у Харківській міськраді з посиланням на КП. Там зазначили, що необхідний саме сухий корм.

Усіх небайдужих просять принести корм за адресою: пр. Гагаріна, 358 або відправити у відділення «Нової пошти» №1 у селищі Безлюдівка. Отримувач – КП «Центр поводження з тваринами». Також працівники притулку можуть забрати корм самостійно.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 15:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський притулок просить жителів принести корм, особливо для собак.".