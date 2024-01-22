Нагодувати 400 тварин: харківський притулок просить допомоги
Фото: Харківська міськрада
Харківський міський притулок просить жителів принести корм, особливо для собак.
Наразі у притулку утримуються близько 400 тварин, повідомили у Харківській міськраді з посиланням на КП. Там зазначили, що необхідний саме сухий корм.
Усіх небайдужих просять принести корм за адресою: пр. Гагаріна, 358 або відправити у відділення «Нової пошти» №1 у селищі Безлюдівка. Отримувач – КП «Центр поводження з тваринами». Також працівники притулку можуть забрати корм самостійно.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: животні, корм, КП, міськрада, приют, собаки, Харьковский;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 15:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський притулок просить жителів принести корм, особливо для собак.".