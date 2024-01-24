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В Харькове ГСЧСники завалили стену дома, разрушенного ракетой РФ (видео)

Общество 14:17   24.01.2024
Виктория Яковенко
В Харькове ГСЧСники завалили стену дома, разрушенного ракетой РФ (видео)

Спасатели продолжают работу в пятиэтажном доме в Харькове, который 23 января разрушила российская ракета.

«В доме ГСЧСники расчищают аварийные конструкции и разрушают нависающие плиты верхних этажей для того, чтобы можно было безопасно разбирать завалы», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 14:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели продолжают работу в пятиэтажном доме в Харькове, который 23 января разрушила российская ракета.".