В Харькове ГСЧСники завалили стену дома, разрушенного ракетой РФ (видео)
Спасатели продолжают работу в пятиэтажном доме в Харькове, который 23 января разрушила российская ракета.
«В доме ГСЧСники расчищают аварийные конструкции и разрушают нависающие плиты верхних этажей для того, чтобы можно было безопасно разбирать завалы», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, дім, дом, ракета, рф, спасатели, Стена, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 14:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели продолжают работу в пятиэтажном доме в Харькове, который 23 января разрушила российская ракета.".