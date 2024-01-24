В Харькове ГСЧСники завалили стену дома, разрушенного ракетой РФ (видео)

Спасатели продолжают работу в пятиэтажном доме в Харькове, который 23 января разрушила российская ракета.

«В доме ГСЧСники расчищают аварийные конструкции и разрушают нависающие плиты верхних этажей для того, чтобы можно было безопасно разбирать завалы», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.