У Харкові ДСНСники завалили стіну будинку, зруйнованого ракетою РФ (відео)

Рятувальники продовжують роботи у п’ятиповерховому будинку в Харкові, який 23 січня зруйнувала російська ракета.

«У будинку ДСНСники розчищають аварійні конструкції та руйнують нависаючі плити верхніх поверхів для того, щоб можна було безпечно розбирати завали», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.