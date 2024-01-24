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У Харкові ДСНСники завалили стіну будинку, зруйнованого ракетою РФ (відео)

Суспільство 14:17   24.01.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові ДСНСники завалили стіну будинку, зруйнованого ракетою РФ (відео)

Рятувальники продовжують роботи у п’ятиповерховому будинку в Харкові, який 23 січня зруйнувала російська ракета.

«У будинку ДСНСники розчищають аварійні конструкції та руйнують нависаючі плити верхніх поверхів для того, щоб можна було безпечно розбирати завали», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Читайте також: Вже 10 загиблих у Харкові через удар РФ: під завалами знайшли тіла подружжя

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 14:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники продовжують роботи у п’ятиповерховому будинку в Харкові, який 23 січня зруйнувала російська ракета.".