У Харкові ДСНСники завалили стіну будинку, зруйнованого ракетою РФ (відео)
Рятувальники продовжують роботи у п’ятиповерховому будинку в Харкові, який 23 січня зруйнувала російська ракета.
«У будинку ДСНСники розчищають аварійні конструкції та руйнують нависаючі плити верхніх поверхів для того, щоб можна було безпечно розбирати завали», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, дім, ракета, рф, спасатели, Стена, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 14:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники продовжують роботи у п’ятиповерховому будинку в Харкові, який 23 січня зруйнувала російська ракета.".