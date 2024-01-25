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Дрифтовал в центре Харькова: у юного водителя забрали машину

Общество 13:33   25.01.2024
Виктория Яковенко
Дрифтовал в центре Харькова: у юного водителя забрали машину Фото: ГУНП в Харьковской области

21-летний водитель, который дрифтовал в центре Харькова, поплатился за такую езду.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 22 января около 18:00 получили сообщение о правонарушении.

На месте копы установили, что 21-летний водитель «Ford Mustang» дрифтовал на центральной площади города.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ. В рамках расследования у нарушителя изъяли автомобиль, его поместили на штрафплощадку.

«Сейчас судом решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство мужчины», – отметили в полиции.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 13:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21-летний водитель, который дрифтовал в центре Харькова, поплатился за такую езду.".