Дрифтовал в центре Харькова: у юного водителя забрали машину

21-летний водитель, который дрифтовал в центре Харькова, поплатился за такую езду.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 22 января около 18:00 получили сообщение о правонарушении.

На месте копы установили, что 21-летний водитель «Ford Mustang» дрифтовал на центральной площади города.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ. В рамках расследования у нарушителя изъяли автомобиль, его поместили на штрафплощадку.

«Сейчас судом решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство мужчины», – отметили в полиции.