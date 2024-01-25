Дрифтовал в центре Харькова: у юного водителя забрали машину
Фото: ГУНП в Харьковской области
21-летний водитель, который дрифтовал в центре Харькова, поплатился за такую езду.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 22 января около 18:00 получили сообщение о правонарушении.
На месте копы установили, что 21-летний водитель «Ford Mustang» дрифтовал на центральной площади города.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ. В рамках расследования у нарушителя изъяли автомобиль, его поместили на штрафплощадку.
«Сейчас судом решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство мужчины», – отметили в полиции.
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- • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 13:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21-летний водитель, который дрифтовал в центре Харькова, поплатился за такую езду.".