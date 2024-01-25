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Дрифтував у центрі Харкова: у юного водія забрали машину

Суспільство 13:33   25.01.2024
Вікторія Яковенко
Дрифтував у центрі Харкова: у юного водія забрали машину Фото: ГУНП в Харківській області

21-річний водій, який дрифтував у центрі Харкова, поплатився за таку їзду.

Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, 22 січня близько 18:00 отримали повідомлення про правопорушення.

На місці копи встановили, що 21-річний водій «Ford Mustang» дрифтував на центральній площі міста.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ. В межах розслідування у порушника вилучили автівку, її помістили на штрафмайданчик.

«Наразі судом вирішується питання щодо накладення арешту на транспортний засіб чоловіка», – зазначили у поліції.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 13:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21-річний водій, який дрифтував у центрі Харкова, поплатився за таку їзду.".