Дрифтував у центрі Харкова: у юного водія забрали машину

21-річний водій, який дрифтував у центрі Харкова, поплатився за таку їзду.

Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, 22 січня близько 18:00 отримали повідомлення про правопорушення.

На місці копи встановили, що 21-річний водій «Ford Mustang» дрифтував на центральній площі міста.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ. В межах розслідування у порушника вилучили автівку, її помістили на штрафмайданчик.

«Наразі судом вирішується питання щодо накладення арешту на транспортний засіб чоловіка», – зазначили у поліції.