Завтра троллейбусы временно изменят свои маршруты в Харькове
Завтра, 31 января, троллейбусы №40 на ул. Деревянко, на участке от ул. Станислава Парталы до ул. Сумской, не будут ходить с 10:00 до 15:00, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
Это связано с ремонтом контактной сети.
В это время троллейбусы будут курсировать так:
№40 (часть 1): разворотный круг «Пр. Победы» — пр. Победы — пр. Людвига Свободы — ул. Ахсарова — ул. Деревянко — ул. Станислава Парталы — разворотный круг «Больница скорой помощи».
№40 (часть 2): разворотный круг «Площадь Конституции» — ул. Сумская — разворотный круг «Центральный парк».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: маршрут, троллейбус, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 18:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 31 января, троллейбусы №40 на ул. Деревянко, на участке от ул. Станислава Парталы до ул. Сумской, не будут ходить с 10:00 до 15:00, сообщили в Департаменте инфраструктуры.".