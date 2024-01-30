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Завтра троллейбусы временно изменят свои маршруты в Харькове

Общество 18:22   30.01.2024
Оксана Якушко
Завтра троллейбусы временно изменят свои маршруты в Харькове

Завтра, 31 января, троллейбусы №40 на ул. Деревянко, на участке от ул. Станислава Парталы до ул. Сумской, не будут ходить с 10:00 до 15:00, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Это связано с ремонтом контактной сети.

В это время троллейбусы будут курсировать так:

№40 (часть 1): разворотный круг «Пр. Победы» — пр. Победы — пр. Людвига Свободы — ул. Ахсарова — ул. Деревянко — ул. Станислава Парталы — разворотный круг «Больница скорой помощи».

№40 (часть 2): разворотный круг «Площадь Конституции» — ул. Сумская — разворотный круг «Центральный парк».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 18:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 31 января, троллейбусы №40 на ул. Деревянко, на участке от ул. Станислава Парталы до ул. Сумской, не будут ходить с 10:00 до 15:00, сообщили в Департаменте инфраструктуры.".