Завтра тролейбуси тимчасово змінять свої маршрути у Харкові
Завтра, 31 січня, тролейбуси №40 на вул. Дерев’янка, на ділянці від вул. Станіслава Партали до вул. Сумської не ходитимуть з 10:00 до 15:00, повідомили у Департаменті інфраструктури.
Це через ремонт контактної мережі.
У цей час тролейбуси курсуватимуть так:
№40 (частина 1): розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – вул. Дерев’янка – вул. Станіслава Партали – розворотне коло «Лікарня швидкої допомоги»;
№40 (частина 2): розворотне коло «Майдан Конституції» – вул. Сумська – розворотне коло «Центральний парк».
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: маршрут, троллейбус, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 18:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 31 січня, тролейбуси №40 на вул. Дерев’янка, на ділянці від вул. Станіслава Партали до вул. Сумської не ходитимуть з 10:00 до 15:00, повідомили у Департаменті інфраструктури.".