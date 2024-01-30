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Завтра тролейбуси тимчасово змінять свої маршрути у Харкові

Суспільство 18:22   30.01.2024
Оксана Якушко
Завтра тролейбуси тимчасово змінять свої маршрути у Харкові

Завтра, 31 січня, тролейбуси №40 на вул. Дерев’янка, на ділянці від вул. Станіслава Партали до вул. Сумської не ходитимуть з 10:00 до 15:00, повідомили у Департаменті інфраструктури.

Це через ремонт контактної мережі.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№40 (частина 1): розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – вул. Дерев’янка – вул. Станіслава Партали – розворотне коло «Лікарня швидкої допомоги»;

№40 (частина 2): розворотне коло «Майдан Конституції» – вул. Сумська – розворотне коло «Центральний парк».

Читайте також: Завтра трамваї тимчасово змінять маршрути у Харкові на Салтівці

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 18:22;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 31 січня, тролейбуси №40 на вул. Дерев’янка, на ділянці від вул. Станіслава Партали до вул. Сумської не ходитимуть з 10:00 до 15:00, повідомили у Департаменті інфраструктури.".