Завтра тролейбуси тимчасово змінять свої маршрути у Харкові

Завтра, 31 січня, тролейбуси №40 на вул. Дерев’янка, на ділянці від вул. Станіслава Партали до вул. Сумської не ходитимуть з 10:00 до 15:00, повідомили у Департаменті інфраструктури.

Це через ремонт контактної мережі.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№40 (частина 1): розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – вул. Дерев’янка – вул. Станіслава Партали – розворотне коло «Лікарня швидкої допомоги»;

№40 (частина 2): розворотне коло «Майдан Конституції» – вул. Сумська – розворотне коло «Центральний парк».