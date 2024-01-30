Завтра трамваї тимчасово змінять маршрути у Харкові на Салтівці

Завтра, 31 січня, трамваї №27 на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського в напрямку вул. Москалівської, повідомили у Департаменті інфраструктури.

Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»;

(у зворотному напрямку): за основним маршрутом.

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