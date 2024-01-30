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Завтра трамваї тимчасово змінять маршрути у Харкові на Салтівці

Суспільство 18:09   30.01.2024
Оксана Якушко
Завтра трамваї тимчасово змінять маршрути у Харкові на Салтівці Фото: Харківська міськрада

Завтра, 31 січня, трамваї №27 на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського в напрямку вул. Москалівської, повідомили у Департаменті інфраструктури.

Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»;

(у зворотному напрямку): за основним маршрутом.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 18:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 31 січня, трамваї №27 на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського в напрямку вул. Москалівської, повідомили у Департаменті інфраструктури.".