Завтра трамваи временно изменят маршруты в Харькове на Салтовке
Фото: Харьковский горсовет
Завтра, 31 января, трамваи №27 на ул. Молочной и ул. Гольдберговской, на участке от ул. Георгия Тарасенко до пер. Рыбасовского в направлении ул. Москалевской, не будут ходить с 9:30 до 15:30, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
Это связано с ремонтом трамвайного пути.
В это время трамваи будут курсировать так:
№27: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Конституции — пл. Павловская — ул. Университетская — ул. Грековская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — разворотный круг «Новожаново»;
(в обратном направлении): по основному маршруту.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: движение, маршрут, рух, салтовка, трамвай, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 18:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 31 января, трамваи №27 на ул. Молочной и ул. Гольдберговской, на участке от ул. Георгия Тарасенко до пер. Рыбасовского в направлении ул. Москалевской, не будут ходить с 9:30 до 15:30, сообщили в Департаменте инфраструктуры.".