Завтра трамваи временно изменят маршруты в Харькове на Салтовке

Завтра, 31 января, трамваи №27 на ул. Молочной и ул. Гольдберговской, на участке от ул. Георгия Тарасенко до пер. Рыбасовского в направлении ул. Москалевской, не будут ходить с 9:30 до 15:30, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Это связано с ремонтом трамвайного пути.

В это время трамваи будут курсировать так:

№27: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Конституции — пл. Павловская — ул. Университетская — ул. Грековская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — разворотный круг «Новожаново»;

(в обратном направлении): по основному маршруту.

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