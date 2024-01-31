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Каким будет первый день февраля: прогноз погоды в Харькове и области

Общество 19:40   31.01.2024
Елена Нагорная
Каким будет первый день февраля: прогноз погоды в Харькове и области

В четверг, 1 февраля, в Харькове и области — облачно с прояснениями, осадки не прогнозируют. На дорогах местами гололед.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 2 до 4 градусов мороза, днем — от 2 до 4 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью — от 0 до 5 градусов мороза, днем — от 1 до 6 тепла.

Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 19:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 1 февраля, в Харькове и области — облачно с прояснениями, осадки не прогнозируют. На дорогах местами гололед.".