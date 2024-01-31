Яким буде перший день лютого: прогноз погоди в Харкові та області

У четвер, 1 лютого, у Харкові та області – хмарно з проясненнями, опади не прогнозують. На дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 4 градусів морозу, вдень – від 2 до 4 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі – від 0 до 5 градусів морозу, вдень – від 1 до 6 тепла.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.