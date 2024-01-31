Яким буде перший день лютого: прогноз погоди в Харкові та області
У четвер, 1 лютого, у Харкові та області – хмарно з проясненнями, опади не прогнозують. На дорогах місцями ожеледиця.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 4 градусів морозу, вдень – від 2 до 4 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі – від 0 до 5 градусів морозу, вдень – від 1 до 6 тепла.
Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 19:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 1 лютого, у Харкові та області – хмарно з проясненнями, опади не прогнозують. На дорогах місцями ожеледиця.".