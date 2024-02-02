Снег с дождем. Какой будет погода 3 февраля в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 3 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

3 февраля: Облачно с прояснениями. 🌥

По области:

Ночью без существенных осадков, днем осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем).

Днем слабый гололед, слабое налипание мокрого снега, слабая метель 🌬.

На дорогах местами гололедица.💧❄️

Ветер юго-западный↗️, 7 — 12 м/с, днем местами порывы 15 — 20 м/с.

Температура воздуха: ночью 0 — 5° мороза❄️, днем от 3° мороза❄️ до 2° тепла.

По городу:

Ночью без существенных осадков, днем осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем).

Днем слабый гололед, слабое налипание мокрого снега, слабая метель 🌬.

Ветер юго-западный↗️, 7-12 м/с.

Температура воздуха: ночью 2 — 4° мороза❄️, днем около 0°.