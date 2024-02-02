Снег с дождем. Какой будет погода 3 февраля в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 3 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
3 февраля: Облачно с прояснениями. 🌥
По области:
Ночью без существенных осадков, днем осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем).
Днем слабый гололед, слабое налипание мокрого снега, слабая метель 🌬.
На дорогах местами гололедица.💧❄️
Ветер юго-западный↗️, 7 — 12 м/с, днем местами порывы 15 — 20 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 5° мороза❄️, днем от 3° мороза❄️ до 2° тепла.
По городу:
Ночью без существенных осадков, днем осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем).
Днем слабый гололед, слабое налипание мокрого снега, слабая метель 🌬.
Ветер юго-западный↗️, 7-12 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 4° мороза❄️, днем около 0°.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: дождь, метеопрогноз, прогноз погоды, сніг, Харьков, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 20:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 3 февраля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".