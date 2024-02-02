Сніг із дощем. Якою буде погода 3 лютого у Харкові та області
Фото: Василь Голосний
Прогноз погоди на завтра, 3 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
3 лютого: Хмарно з проясненнями.🌥
По області:
Вночі без істотних опадів⭐️, вдень опади (сніг, мокрий сніг, місцями з дощем🌧🌨).
Вдень слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу, слабка хуртовина🌬.
На дорогах місцями ожеледиця.💧❄️
Вітер південно – західний↗️, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 0 – 5 ° морозу❄️, вдень від 3° морозу❄️ до 2° тепла.
По місту:
Вночі без істотних опадів⭐️, вдень опади (сніг, мокрий сніг, місцями з дощем🌧🌨).
Вдень слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу, слабка хуртовина🌬.
Вітер південно – західний↗️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 2 – 4° морозу❄️, вдень близько 0°.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: дождь, метеопрогноз, прогноз погоды, сніг, Харків, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 20:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 3 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".