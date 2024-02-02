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Сніг із дощем. Якою буде погода 3 лютого у Харкові та області

Суспільство 20:04   02.02.2024
Оксана Якушко
Сніг із дощем. Якою буде погода 3 лютого у Харкові та області Фото: Василь Голосний

Прогноз погоди на завтра, 3 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

3 лютого: Хмарно з проясненнями.🌥

По області:

Вночі без істотних опадів⭐️, вдень опади (сніг, мокрий сніг, місцями з дощем🌧🌨).

Вдень слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу, слабка хуртовина🌬.

На дорогах місцями ожеледиця.💧❄️

Вітер південно – західний↗️, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 0 – 5 ° морозу❄️, вдень від 3° морозу❄️ до 2° тепла.

 

По місту:

Вночі без істотних опадів⭐️, вдень опади (сніг, мокрий сніг, місцями з дощем🌧🌨).

Вдень слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу, слабка хуртовина🌬.

Вітер південно – західний↗️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 2 – 4° морозу❄️, вдень  близько 0°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 20:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 3 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".