Сырский перераспределил силы и средства на Купянском направлении
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз побывал на линии фронта на Купянском направлении.
«С целью решения проблемных вопросов, критически важных для устойчивости обороны, были отданы необходимые указания и проведено перераспределение сил и средств», — сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
В официальном сообщении отметили: оперативная обстановка остается напряженной. На всех участках фронта идут тяжелые бои. Россияне продолжают штурмовать и подтягивают резервы.
«Александр Сырский заслушал доклады командиров непосредственно на пунктах управления. Провел оперативные совещания. Были рассмотрены вероятные сценарии действий противника на основе результатов ведения разведки, — проинформировала пресс-служба. — Как определил генерал-полковник Александр Сырский, главными приоритетами остаются эффективное ведение разведки, слаженное применение всех средств огневого поражения, защита наших подразделений средствами радиоэлектронной борьбы, сохранение жизни наших военнослужащих».
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2024 в 14:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз побывал на линии фронта на Купянском направлении".