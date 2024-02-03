Сырский перераспределил силы и средства на Купянском направлении

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз побывал на линии фронта на Купянском направлении.

«С целью решения проблемных вопросов, критически важных для устойчивости обороны, были отданы необходимые указания и проведено перераспределение сил и средств», — сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

В официальном сообщении отметили: оперативная обстановка остается напряженной. На всех участках фронта идут тяжелые бои. Россияне продолжают штурмовать и подтягивают резервы.

«Александр Сырский заслушал доклады командиров непосредственно на пунктах управления. Провел оперативные совещания. Были рассмотрены вероятные сценарии действий противника на основе результатов ведения разведки, — проинформировала пресс-служба. — Как определил генерал-полковник Александр Сырский, главными приоритетами остаются эффективное ведение разведки, слаженное применение всех средств огневого поражения, защита наших подразделений средствами радиоэлектронной борьбы, сохранение жизни наших военнослужащих».