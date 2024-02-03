Сирський перерозподілив сили та засоби на Куп’янському напрямку

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський вкотре побував на лінії фронту на Куп’янському напрямку.

“З метою вирішення проблемних питань, які критично важливі для стійкості оборони, було віддано необхідні вказівки та проведено перерозподіл сил та засобів”, – повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

В офіційному повідомленні зазначили: оперативна ситуація залишається напруженою. На всіх ділянках фронту тривають тяжкі бої. Росіяни продовжують штурмувати та підтягують резерви.

“Олександр Сирський заслухав доповіді командирів безпосередньо на пунктах управління. Провів оперативні наради. Було розглянуто ймовірні сценарії дій противника з урахуванням результатів ведення розвідки, – поінформувала пресслужба. – Як визначив генерал-полковник Олександр Сирський головними пріоритетами залишаються ефективне ведення розвідки, злагоджене застосування усіх засобів вогневого ураження, захист наших підрозділів засобами радіоелектронної боротьби, збереження життя наших військовослужбовців”.