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“Нічого нового придумати не можуть” – Євлаш про наступ РФ на Харківщині

Події 11:25   03.02.2024
Оксана Горун
“Нічого нового придумати не можуть” – Євлаш про наступ РФ на Харківщині

Інтенсивність обстрілів на Куп’янсько-Лиманському напрямку дещо знизилася, при цьому ворог за добу провів 11 атак. Що очікувати від окупантів на Харківщині та інших ділянках цього фронту до весни, прокоментував начальник пресслужби ОСУВ “Хортиця” Ілля Євлаш.

Що стосується Лимано-Куп’янського напрямку, там противник веде активні наступальні дії, відбуваються бойові зіткнення. Так, за минулу добу 11 разів нашим воїнам довелося відбивати атаки противника, п’ять разів ворог застосовував свою авіацію, серед якої штурмовики Су-34 та вертольоти Мі-8. Окрім того, 574 рази противник завдавав обстрілів по позиціях наших військових. Нам вдалося ліквідувати на Лимано-Куп’янському напрямку 111 окупантів, а також знищити 11 зразків озброєння й військової техніки, серед яких два танки, чотири БМП, п’ять машин. І також ще п’ять укриттів злетіли у повітря разом з окупантами“, — повідомив про ситуацію на фронті минулої доби в етері нацмарафону 3 лютого Ілля Євлаш.

Він зазначив, що кількість обстрілів позицій Сил оборони зараз дещо скоротилася – раніше вона сягала 700 на добу. Це в ЗСУ пояснюють і погодними умовами, і нестачею боєприпасів у ворога. Загалом замість 60 тисяч боєприпасів на добу, які росіяни спочатку використовували вздовж усієї лінії фронту, зараз у хід іде близько 30 тисяч.

Євлаш також, на прохання ведучих марафону, прокоментував, що ж робитимуть найближчого місяця окупанти, якщо вірити нещодавньому прогнозу начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова про те, що наступ РФ, у тому числі на Харківщині, вичерпається “десь на початку весни”.

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Нічого нового вони придумати не можуть. Вони використовують все те ж саме, що використовують протягом двох років. Тому ми їх і стримуємо завдяки героїзму, відважності, самовідданості наших військових. Переважно це ті ж самі м’ясні штурми, це колони техніки, які йдуть одна за одною, бездумно, які спалюються“, – зазначив начальник пресслужби ОСУВ “Хортиця”.

Він також погодився, що “наступ не може тривати вічно”.

“Наступ передбачає велике залучення кількості особового складу, велику кількість техніки, ресурсів, грошей, палива, людського ресурсу. Звичайно, що в них з цим є проблеми. Але наразі те, що вони зібрали тут – цього не вистачає, аби просуватися далі. Ми зараз використовуємо нашу технічну перевагу, інноваційність та нестандартний підхід до ведення бойових дій”, — наголосив Євлаш.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2024 в 11:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Що очікувати від окупантів на Харківщині та інших ділянках цього фронту до весни, прокоментував начальник пресслужби ОСУВ “Хортиця” Ілля Євлаш".