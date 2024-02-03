«Ничего нового придумать не могут» — Евлаш о наступлении РФ на Харьковщине

Интенсивность обстрелов на Купянско-Лиманском направлении несколько снизилась, при этом враг за сутки провел 11 атак. Что ожидать от оккупантов на Харьковщине и других участках этого фронта до весны, прокомментировал начальник пресс-службы ОСГВ «Хортица» Илья Евлаш.

«Что касается Лимано-Купянского направления, там противник ведет активные наступательные действия, происходят боевые столкновения. Так, за прошедшие сутки 11 раз нашим воинам пришлось отбивать атаки противника, пять раз враг применял свою авиацию, среди которой штурмовики Су-34 и вертолеты Ми-8. Кроме того, 574 раза противник наносил обстрелы по позициям наших военных. Нам удалось ликвидировать на Лимано-Купянском направлении 111 оккупантов, а также уничтожить 11 образцов вооружения и военной техники, среди которых два танка, четыре БМП, пять машин. И еще пять укрытий взлетели в воздух вместе с оккупантами», — сообщил о ситуации на фронте за прошедшие сутки в эфире нацмарафона 3 февраля Илья Евлаш.

Он отметил, что количество обстрелов позиций Сил обороны сейчас несколько сократилось — ранее оно достигало 700 в сутки. Это в ВСУ объясняют и погодными условиями, и нехваткой боеприпасов у врага. В целом вместо 60 тысяч боеприпасов в сутки, которые россияне изначально использовали на всей линии фронта, сейчас в ход идет порядка 30 тысяч.

Евлаш также, по просьбе ведущих марафона, прокомментировал, что же будут делать в ближайший месяц оккупанты, если верить недавнему прогнозу начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова о том, что наступление РФ, в том числе на Харьковщине, иссякнет «где-то в начале весны».

«Ничего нового они придумать не могут. Они используют все то же, что используют в течение двух лет. Поэтому мы их и сдерживаем благодаря героизму, отваге, самоотверженности наших военных. Преимущественно это те же мясные штурмы, это колонны техники, которые следуют одна за другой, бездумно сжигаемые», — отметил начальник пресс-службы ОСГВ «Хортица».

Он также согласился, что «наступление не может длиться вечно».

«Наступление предполагает большое привлечение количества личного состава, большое количество техники, ресурсов, денег, топлива, человеческого ресурса. Конечно, у них с этим есть проблемы. Но пока то, что они собрали здесь, этого не хватает, чтобы продвигаться дальше. Мы сейчас используем наше техническое преимущество, инновационность и нестандартный подход к ведению боевых действий», — подчеркнул Евлаш.