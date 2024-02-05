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Масштабные разрушения на Харьковщине: полиция показала последствия обстрелов

Происшествия 10:42   05.02.2024
Оксана Горун
Масштабные разрушения на Харьковщине: полиция показала последствия обстрелов

На Харьковщине за сутки россияне разрушили частные дома, админздания, электросети и уничтожили сельхозтехнику.

О последствиях обстрелов и массированных авиаударов сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В результате ударов КАБами по селу Колодязное Купянского района разрушен двухэтажный многоквартирный дом. Село Горяное Купянского района оккупанты также обстреляли управляемыми авиабомбами. Поврежден жилой дом, административное здание, складское помещение, мастерская агропредприятия, электросеть. Уничтожена сельхозтехника. В Волчанске повреждены частные дома, здание администрации и «ЦНАП», — перечислили полицейские.

Неразорвавшуюся авиабомбу обнаружили в Великом Бурлуке. В Купянске и селе Васильевка повреждены частные дома.

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На местах «прилетов» работали следователи и взрывотехники. Открыты уголовные производства.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 10:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине за сутки россияне разрушили частные дома, админздания, электросети и уничтожили сельхозтехнику".