Масштабные разрушения на Харьковщине: полиция показала последствия обстрелов

На Харьковщине за сутки россияне разрушили частные дома, админздания, электросети и уничтожили сельхозтехнику.

О последствиях обстрелов и массированных авиаударов сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В результате ударов КАБами по селу Колодязное Купянского района разрушен двухэтажный многоквартирный дом. Село Горяное Купянского района оккупанты также обстреляли управляемыми авиабомбами. Поврежден жилой дом, административное здание, складское помещение, мастерская агропредприятия, электросеть. Уничтожена сельхозтехника. В Волчанске повреждены частные дома, здание администрации и «ЦНАП», — перечислили полицейские.

Неразорвавшуюся авиабомбу обнаружили в Великом Бурлуке. В Купянске и селе Васильевка повреждены частные дома.

На местах «прилетов» работали следователи и взрывотехники. Открыты уголовные производства.