Масштабні руйнування на Харківщині: поліція показала наслідки обстрілів

На Харківщині за добу росіяни зруйнували приватні будинки, адмінбудівлі, електромережі та знищили сільгосптехніку.

Про наслідки обстрілів та масованих авіаударів повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Внаслідок ударів КАБами по селу Колодязне Куп’янського району зруйнований двоповерховий багатоквартирний будинок. Село Горяне Куп’янського району окупанти також обстріляли керованими авіабомбами. Пошкоджені житловий будинок, адміністративна будівля, складське приміщення, майстерня агропідприємства, електромережа. Знищена сільгосптехніка.

У місті Вовчанськ пошкоджені приватні будинки, будівля адміністрації та “ЦНАП”, – перерахували поліціянти.

Авіабомбу, що не розірвалася, виявили у Великому Бурлуці. У Куп’янську та селі Василівка пошкоджено приватні будинки.

На місцях “прильотів” працювали слідчі та вибухотехніки. Відкрито кримінальні провадження.