Военные РФ возобновили атаки на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Восемь атак отбили украинские защитники за сутки возле села Синьковка Купянского района Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудар в районе Степовой Новоселовки.

Под артиллерийским и минометным огнем были Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое на Купянском направлении, а также Ветеринарное, Нестерное и Комиссарово — на Слобожанском.