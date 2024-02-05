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Военные РФ возобновили атаки на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:18   05.02.2024
Елена Нагорная
Военные РФ возобновили атаки на Харьковщине — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Восемь атак отбили украинские защитники за сутки возле села Синьковка Купянского района Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудар в районе Степовой Новоселовки.

Под артиллерийским и минометным огнем были Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое на Купянском направлении, а также Ветеринарное, Нестерное и Комиссарово — на Слобожанском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 19:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь атак отбили украинские защитники за сутки возле села Синьковка Купянского района".