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Армия РФ массировано била по Харьковщине авиацией, штурмов не вела — Генштаб

Происшествия 07:24   05.02.2024
Оксана Горун
Армия РФ массировано била по Харьковщине авиацией, штурмов не вела — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки под авиаударами РФ оказались 15 населенных пунктов Харьковской области, сообщил в сводке на 6:00 5 февраля Генштаб ВСУ.

«Авиационные удары получили: Малая Волчья, Устиновка, Ольховатка, Хатнее, Великий Бурлук, Каменка, Колодязное, Синьковка, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

Такого количества населенных пунктов, по которым пришлись авиаудары, в Харьковской области не фиксировали длительный период времени.

При этом, активно применяя авиацию, армия РФ приостановила штурмы: ни в вечерней, ни в утренней сводке нет информации об атаках врага на Купянском направлении, которые до этого не прекращались с осени.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — отметили в ГШ.

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В целом за сутки на фронте в Украине произошло 78 боевых столкновений. Армия РФ нанесла 1 ракетный и 43 авиационных удара, совершила 51 обстрел из РСЗО.

Авиация Сил обороны в ответ нанесла удары по пяти районам сосредоточения оккупантов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 07:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки под авиаударами РФ оказались 15 населенных пунктов Харьковской области, сообщил в сводке на 6:00 5 февраля Генштаб ВСУ".