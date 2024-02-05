Армия РФ массировано била по Харьковщине авиацией, штурмов не вела — Генштаб
За минувшие сутки под авиаударами РФ оказались 15 населенных пунктов Харьковской области, сообщил в сводке на 6:00 5 февраля Генштаб ВСУ.
«Авиационные удары получили: Малая Волчья, Устиновка, Ольховатка, Хатнее, Великий Бурлук, Каменка, Колодязное, Синьковка, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области», — перечислили в Генштабе.
Такого количества населенных пунктов, по которым пришлись авиаудары, в Харьковской области не фиксировали длительный период времени.
При этом, активно применяя авиацию, армия РФ приостановила штурмы: ни в вечерней, ни в утренней сводке нет информации об атаках врага на Купянском направлении, которые до этого не прекращались с осени.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — отметили в ГШ.
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В целом за сутки на фронте в Украине произошло 78 боевых столкновений. Армия РФ нанесла 1 ракетный и 43 авиационных удара, совершила 51 обстрел из РСЗО.
Авиация Сил обороны в ответ нанесла удары по пяти районам сосредоточения оккупантов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 07:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки под авиаударами РФ оказались 15 населенных пунктов Харьковской области, сообщил в сводке на 6:00 5 февраля Генштаб ВСУ".