Армія РФ масовано била по Харківщині авіацією, штурмів не вела – Генштаб
Минулої доби під авіаударами РФ опинилися 15 населених пунктів Харківської області, повідомив у зведенні на 6:00 5 лютого Генштаб ЗСУ.
“Авіаційних ударів зазнали: Мала Вовча, Устинівка, Вільхуватка, Хатнє, Великий Бурлук, Камʼянка, Колодязне, Синьківка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане Харківської області“, – перерахували в Генштабі.
Такої кількості населених пунктів, по яких припали авіаудари, на Харківщині не фіксували тривалий період часу.
При цьому, активно застосовуючи авіацію, армія РФ призупинила штурми: ні у вечірньому, ні в ранковому зведенні немає інформації про атаки ворога на Куп’янському напрямку, які до цього не припинялися з осені.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – зазначили в ГШ.
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Загалом за добу на фронті в Україні сталося 78 бойових зіткнень. Армія РФ завдала одного ракетного та 43 авіаційних ударів, здійснила 51 обстріл з РСЗВ.
Авіація Сил оборони у відповідь завдала ударів по п’яти районах зосередження окупантів.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 07:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби під авіаударами РФ опинилися 15 населених пунктів Харківської області, повідомив у зведенні на 6:00 5 лютого Генштаб ЗСУ".