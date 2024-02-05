Live
  • Пн 05.02.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 37.57
  • EUR 40.88

Армія РФ масовано била по Харківщині авіацією, штурмів не вела – Генштаб

Події 07:24   05.02.2024
Оксана Горун
Армія РФ масовано била по Харківщині авіацією, штурмів не вела – Генштаб

Минулої доби під авіаударами РФ опинилися 15 населених пунктів Харківської області, повідомив у зведенні на 6:00 5 лютого Генштаб ЗСУ.

Авіаційних ударів зазнали: Мала Вовча, Устинівка, Вільхуватка, Хатнє, Великий Бурлук, Камʼянка, Колодязне, Синьківка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане Харківської області“, – перерахували в Генштабі.

Такої кількості населених пунктів, по яких припали авіаудари, на Харківщині не фіксували тривалий період часу.

При цьому, активно застосовуючи авіацію, армія РФ призупинила штурми: ні у вечірньому, ні в ранковому зведенні немає інформації про атаки ворога на Куп’янському напрямку, які до цього не припинялися з осені.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – зазначили в ГШ.

Читайте також: Синєгубов прокоментував плани РФ захопити Куп’янськ до березня

Загалом за добу на фронті в Україні сталося 78 бойових зіткнень. Армія РФ завдала одного ракетного та 43 авіаційних ударів, здійснила 51 обстріл з РСЗВ.

Авіація Сил оборони у відповідь завдала ударів по п’яти районах зосередження окупантів.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Синєгубов прокоментував плани РФ захопити Куп’янськ до березня
Синєгубов прокоментував плани РФ захопити Куп’янськ до березня
04.02.2024, 22:19
Головні новини Харкова 5 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу
Головні новини Харкова 5 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу
05.02.2024, 07:30
Армія РФ масовано била по Харківщині авіацією, штурмів не вела – Генштаб
Армія РФ масовано била по Харківщині авіацією, штурмів не вела – Генштаб
05.02.2024, 07:24
Сьогодні 5 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 5 лютого: яке свято та день в історії
05.02.2024, 06:00
Трохи попрацював у ХОВА та дивом розбагатів: декларація експомічника Мураєва
Трохи попрацював у ХОВА та дивом розбагатів: декларація експомічника Мураєва
03.02.2024, 09:39
Скандал у Харкові: піцерія відмовилася нагодувати бійця, але потім вибачилася
Скандал у Харкові: піцерія відмовилася нагодувати бійця, але потім вибачилася
04.02.2024, 13:17

Новини за темою:

15:06
У Куп’янська бійцям ЗСУ не вистачає снарядів і людей, які змінять їх (відео)
18:59
Армія РФ намагалася прорвати оборону ЗСУ біля двох сіл на Харківщині – Генштаб
14:48
Розстріляли командира російського Ту-95, який бив ракетами по Україні – ГУР
14:00
Сирський перерозподілив сили та засоби на Куп’янському напрямку
11:25
“Нічого нового придумати не можуть” – Євлаш про наступ РФ на Харківщині

Ви читали новину: «Армія РФ масовано била по Харківщині авіацією, штурмів не вела – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 07:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби під авіаударами РФ опинилися 15 населених пунктів Харківської області, повідомив у зведенні на 6:00 5 лютого Генштаб ЗСУ".