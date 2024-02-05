Армія РФ масовано била по Харківщині авіацією, штурмів не вела – Генштаб

Минулої доби під авіаударами РФ опинилися 15 населених пунктів Харківської області, повідомив у зведенні на 6:00 5 лютого Генштаб ЗСУ.

“Авіаційних ударів зазнали: Мала Вовча, Устинівка, Вільхуватка, Хатнє, Великий Бурлук, Камʼянка, Колодязне, Синьківка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане Харківської області“, – перерахували в Генштабі.

Такої кількості населених пунктів, по яких припали авіаудари, на Харківщині не фіксували тривалий період часу.

При цьому, активно застосовуючи авіацію, армія РФ призупинила штурми: ні у вечірньому, ні в ранковому зведенні немає інформації про атаки ворога на Куп’янському напрямку, які до цього не припинялися з осені.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – зазначили в ГШ.

Загалом за добу на фронті в Україні сталося 78 бойових зіткнень. Армія РФ завдала одного ракетного та 43 авіаційних ударів, здійснила 51 обстріл з РСЗВ.

Авіація Сил оборони у відповідь завдала ударів по п’яти районах зосередження окупантів.