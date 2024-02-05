Військові РФ відновили атаки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Вісім атак відбили українські захисники за добу біля села Синьківка Куп’янського району Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також супротивник завдав авіаудару в районі Степової Новоселівки.
Під артилерійським та мінометним вогнем були Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Ветеринарне, Нестерне та Комісарове – на Слобожанському.
Читайте також: Армія РФ масовано била по Харківщині з авіації, штурмів не вела – Генштаб
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атаки, генштаб, обстріли, синьковка, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Військові РФ відновили атаки на Харківщині – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 19:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вісім атак відбили українські захисники за добу біля села Синьківка Куп’янського району".