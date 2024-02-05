Військові РФ відновили атаки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Вісім атак відбили українські захисники за добу біля села Синьківка Куп’янського району Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаудару в районі Степової Новоселівки.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Ветеринарне, Нестерне та Комісарове – на Слобожанському.