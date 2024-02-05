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Військові РФ відновили атаки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 19:18   05.02.2024
Олена Нагорна
Військові РФ відновили атаки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Вісім атак відбили українські захисники за добу біля села Синьківка Куп’янського району Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаудару в районі Степової Новоселівки.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Ветеринарне, Нестерне та Комісарове – на Слобожанському.

Читайте також: Армія РФ масовано била по Харківщині з авіації, штурмів не вела – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 19:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вісім атак відбили українські захисники за добу біля села Синьківка Куп’янського району".