Подрядчика, обогатившегося на ремонте больницы, разоблачили в Харькове
В сентябре 2020 года ООО, специализирующееся на строительстве жилых и нежилых зданий, взялось ремонтировать части помещений приемного отделения здания одной из харьковских клинических многопрофильных больниц, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Директор ООО-подрядчика для собственной выгоды записал завышенный объем и стоимость выполненных работ и использованных материалов. Работы по приклеиванию минеральных плит, утеплению, герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей и установке трансформаторов хоть и указанные в официальной документации, не выполняли вообще.
Но на основании договора на счет подрядчика перечислили 1,3 млн. гривен бюджетных средств.
Салтовская окружная прокуратура Харькова заочно сообщила о подозрении директору ООО по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.
Пока подозреваемый скрывается от следствия, его хотят объявить в розыск.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: больница, гроші, деньги, растрата, ремонт, средства, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 16:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сентябре 2020 года ООО, специализирующееся на строительстве жилых и нежилых зданий, взялось ремонтировать части помещений приемного отделения здания одной из харьковских клинических многопрофильных больниц, сообщила Харьковская областная прокуратура.".