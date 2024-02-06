Подрядчика, обогатившегося на ремонте больницы, разоблачили в Харькове

В сентябре 2020 года ООО, специализирующееся на строительстве жилых и нежилых зданий, взялось ремонтировать части помещений приемного отделения здания одной из харьковских клинических многопрофильных больниц, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Директор ООО-подрядчика для собственной выгоды записал завышенный объем и стоимость выполненных работ и использованных материалов. Работы по приклеиванию минеральных плит, утеплению, герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей и установке трансформаторов хоть и указанные в официальной документации, не выполняли вообще.

Но на основании договора на счет подрядчика перечислили 1,3 млн. гривен бюджетных средств.

Салтовская окружная прокуратура Харькова заочно сообщила о подозрении директору ООО по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Пока подозреваемый скрывается от следствия, его хотят объявить в розыск.