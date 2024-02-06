Підрядника, який збагатився на ремонті лікарні, викрили у Харкові
У вересні 2020 року ТОВ, яке спеціалізується на будівництві житлових та нежитлових будівель, взялося ремонтувати частини приміщень приймального відділення будівлі однієї з харківських клінічних багатопрофільних лікарень, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Директор ТОВ-підрядника задля власної вигоди записав завищив обсяги і вартість виконаних робіт і використаних матеріалів. Роботи із приклеювання мінеральних плит, утеплення, герметизації горизонтальних стиків стінових панелей та встановлення трансформаторів хоч і зазначені в офіційній документації, не виконували взагалі.
Але на підставі угоди на рахунок ТОВ-підрядника перерахували 1,3 млн гривень бюджетних коштів.
Салтівська окружна прокуратура Харкова заочно повідомила про підозру директору ТОВ за фактами заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем.
Наразі підозрюваний переховується від слідства, його хочуть оголосити у розшук.
Читайте також: Понад 4 млн грн украли на ремонті дороги під Харковом: підрядник у бігах
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: больница, гроші, растрата, ремонт, средства, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Підрядника, який збагатився на ремонті лікарні, викрили у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 16:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вересні 2020 року ТОВ, яке спеціалізується на будівництві житлових та нежитлових будівель, взялося ремонтувати частини приміщень приймального відділення будівлі однієї з харківських клінічних багатопрофільних лікарень, повідомила Харківська обласна прокуратура.".