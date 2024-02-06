Підрядника, який збагатився на ремонті лікарні, викрили у Харкові

У вересні 2020 року ТОВ, яке спеціалізується на будівництві житлових та нежитлових будівель, взялося ремонтувати частини приміщень приймального відділення будівлі однієї з харківських клінічних багатопрофільних лікарень, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Директор ТОВ-підрядника задля власної вигоди записав завищив обсяги і вартість виконаних робіт і використаних матеріалів. Роботи із приклеювання мінеральних плит, утеплення, герметизації горизонтальних стиків стінових панелей та встановлення трансформаторів хоч і зазначені в офіційній документації, не виконували взагалі.

Але на підставі угоди на рахунок ТОВ-підрядника перерахували 1,3 млн гривень бюджетних коштів.

Салтівська окружна прокуратура Харкова заочно повідомила про підозру директору ТОВ за фактами заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем.

Наразі підозрюваний переховується від слідства, його хочуть оголосити у розшук.