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Пожилая женщина ранена из-за обстрела села на Харьковщине

Происшествия 18:40   06.02.2024
Оксана Якушко

В результате вражеских обстрелов по селу Песчаное в Купянщине ранена 71-летняя женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.

6 февраля примерно в 9:00 россияне обстреляли село Песчаное Купянского района. Получила ранение 71-летняя женщина. Повреждены жилые дома. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии.

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Автор: Оксана Якушко
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Пожилая женщина ранена из-за обстрела села на Харьковщине
Пожилая женщина ранена из-за обстрела села на Харьковщине
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 18:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов по селу Песчаное в Купянщине ранена 71-летняя женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.".