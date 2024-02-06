Пожилая женщина ранена из-за обстрела села на Харьковщине
В результате вражеских обстрелов по селу Песчаное в Купянщине ранена 71-летняя женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.
6 февраля примерно в 9:00 россияне обстреляли село Песчаное Купянского района. Получила ранение 71-летняя женщина. Повреждены жилые дома. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: жінка, женщина, обстрел, ранена, россияне, село, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 18:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов по селу Песчаное в Купянщине ранена 71-летняя женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.".