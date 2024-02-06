Пожилая женщина ранена из-за обстрела села на Харьковщине

В результате вражеских обстрелов по селу Песчаное в Купянщине ранена 71-летняя женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.

6 февраля примерно в 9:00 россияне обстреляли село Песчаное Купянского района. Получила ранение 71-летняя женщина. Повреждены жилые дома. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии.