Горело авто и пострадали дома на Харьковщине из-за обстрела РФ (фото)

6 февраля около 10:00 армия РФ нанесла удар по жилому сектору села Глушковка Купянского района. В результате обстрела произошло возгорание.

«Загорелся легковой автомобиль. Площадь пожара составила 5 кв. м. Также были повреждены рядом расположенные жилые дома», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели ликвидировали последствия попадания. Жертв и пострадавших нет.