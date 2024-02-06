Горело авто и пострадали дома на Харьковщине из-за обстрела РФ (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
6 февраля около 10:00 армия РФ нанесла удар по жилому сектору села Глушковка Купянского района. В результате обстрела произошло возгорание.
«Загорелся легковой автомобиль. Площадь пожара составила 5 кв. м. Также были повреждены рядом расположенные жилые дома», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Спасатели ликвидировали последствия попадания. Жертв и пострадавших нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авто, горело, ГСЧС, дома, обстрел, рф, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 13:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 февраля около 10:00 армия РФ нанесла удар по жилому сектору села Глушковка Купянского района. В результате обстрела произошло возгорание.".