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Горело авто и пострадали дома на Харьковщине из-за обстрела РФ (фото)

Происшествия 13:54   06.02.2024
Виктория Яковенко
Горело авто и пострадали дома на Харьковщине из-за обстрела РФ (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

6 февраля около 10:00 армия РФ нанесла удар по жилому сектору села Глушковка Купянского района. В результате обстрела произошло возгорание.

«Загорелся легковой автомобиль. Площадь пожара составила 5 кв. м. Также были повреждены рядом расположенные жилые дома», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели ликвидировали последствия попадания. Жертв и пострадавших нет.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 13:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 февраля около 10:00 армия РФ нанесла удар по жилому сектору села Глушковка Купянского района. В результате обстрела произошло возгорание.".