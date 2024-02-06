Горіло авто та постраждали будинки на Харківщині через обстріл РФ (фото)

6 лютого близько 10:00 армія РФ завдала удару по житловому сектору села Глушківка Куп’янського району. Внаслідок обстрілу сталося загоряння.

«Загорівся легковий автомобіль. Площа пожежі склала 5 кв. м. Також були пошкоджені поруч розташовані житлові будинки», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники ліквідували наслідки влучання. Жертв та постраждалих немає.