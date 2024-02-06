Горіло авто та постраждали будинки на Харківщині через обстріл РФ (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
6 лютого близько 10:00 армія РФ завдала удару по житловому сектору села Глушківка Куп’янського району. Внаслідок обстрілу сталося загоряння.
«Загорівся легковий автомобіль. Площа пожежі склала 5 кв. м. Також були пошкоджені поруч розташовані житлові будинки», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Рятувальники ліквідували наслідки влучання. Жертв та постраждалих немає.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авто, горело, ГСЧС, дома, обстріл, рф, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 13:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 лютого близько 10:00 армія РФ завдала удару по житловому сектору села Глушківка Куп’янського району. Внаслідок обстрілу сталося загоряння.".