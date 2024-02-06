Літня жінка поранена через обстріл села на Харківщині
Внаслідок ворожих обстрілів по селу Піщане на Куп’янщині поранена 71-річна жінка, повідомила Харківська обласна прокуратура.
6 лютого близько 9:00 росіяни обстріляли село Піщане Куп’янського району. Поранено 71-річну жінку. Пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, обстріл був із артилерії.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: жінка, обстріл, ранена, росіяни, село, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 18:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів по селу Піщане на Куп’янщині поранена 71-річна жінка, повідомила Харківська обласна прокуратура.".