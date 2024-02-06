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Літня жінка поранена через обстріл села на Харківщині

Події 18:40   06.02.2024
Оксана Якушко

Внаслідок ворожих обстрілів по селу Піщане на Куп’янщині поранена 71-річна жінка, повідомила Харківська обласна прокуратура.

6 лютого близько 9:00 росіяни обстріляли село Піщане Куп’янського району. Поранено 71-річну жінку. Пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, обстріл був із артилерії.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 18:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів по селу Піщане на Куп’янщині поранена 71-річна жінка, повідомила Харківська обласна прокуратура.".