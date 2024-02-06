Терехов рассказал, что сейчас делают в Харькове, чтобы вернулись люди и бизнес
В Харькове работают над условиями, чтобы в город стали активнее возвращаться жители и представители бизнеса.
«Нам нужно создавать условия для того, чтобы бизнес возвращался. Прежде всего – это безопасность. Безопасность людей, бизнеса. Над этим сегодня работаем. Также нам нужно создать комфортные условия, чтобы люди возвращались, чтобы они имели, где жить, где работать, потому что Харьков – это промышленный центр. Сегодня работаем над тем, чтобы реализовались производства, новейшие, креативные. Кроме этого нужно, чтобы работали детсады, школы. Это также создаст условия для возвращения бизнеса. Хочу сказать, что сегодня, несмотря на тяжелые условия, обстрелы, бизнес возвращается в город», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бизнес, відновлення, восстановление, люди, терехов, условия, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 13:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове работают над условиями, чтобы в город стали активнее возвращаться жители и представители бизнеса.".