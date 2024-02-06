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Терехов розповів, що наразі роблять у Харкові, щоб повернулися люди і бізнес

Суспільство 13:23   06.02.2024
Вікторія Яковенко
Терехов розповів, що наразі роблять у Харкові, щоб повернулися люди і бізнес

У Харкові працюють над умовами, аби до міста активніше почали повертатися жителі та представники бізнесу.

«Нам потрібно створювати умови для того, щоб бізнес повертався. Перш за все – це безпека. Безпека людей, бізнесу. Над цим сьогодні працюємо. Також нам потрібно створити комфортні умови, щоб люди повертались, щоб вони мали, де жити, де працювати, бо Харків – це промисловий центр. Сьогодні працюємо над тим, щоб реалізувалися виробництва, новітні, креативні. Крім цього треба, щоб працювали дитсадки, школи. Це також створить умови, щоб бізнес повертався. Хочу сказати, що сьогодні попри важкі умови, обстріли, бізнес повертається у місто», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 13:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові працюють над умовами, аби до міста активніше почали повертатися жителі та представники бізнесу.".