Агроном помогал россиянам минировать Харьковщину — СБУ его поймала

СБУ задержала на Харьковщине агронома — любителя «русского мира». Со знанием дела и местности он давал оккупантам «ценные советы», где создавать минные поля.

На россиян идейный агроном работал во время оккупации области — в Купянском районе.

«Он помогал захватчикам ориентироваться на местности и выбирать территорию для обустройства минных полей. Таким образом рашисты миновали участки вокруг райцентра, в том числе местные дороги, которыми пользовались мирные жители», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Помимо советов минерам агроном помогал оккупантам продуктами и дровами. А троих захватчиков даже поселил в собственном доме.

«Также злоумышленник потребовал от своих коллег передавать захватчикам бетонные блоки и древесину для устройства фортификационных сооружений. В случае отказа – угрожал заключением в российские застенки», — дополнил картину Абдула.

В отличие от многих своих «коллег» — коллаборантов после освобождения территорий ВСУ предатель не сбежал, а решил просто «залечь на дно». Но долго скрываться не смог — его нашли сотрудники СБУ. Предателю сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Ему грозит ближайшие 12 лет провести за решеткой.