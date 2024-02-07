Агроном допомагав росіянам мінувати Харківщину – СБУ його зловила

СБУ затримала на Харківщині агронома – любителя “русского мира”. Зі знанням справи та місцевості він давав окупантам “цінні поради”, де створювати мінні поля.

На росіян ідейний агроном “працював” під час окупації області – у Куп’янському районі.

“Він допомагав загарбникам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних полів. Таким чином рашисти мінували ділянки навколо райцентру, у тому числі місцеві дороги, якими користувались мирні жителі“, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Крім порад мінерам, агроном допомагав окупантам продуктами та дровами. А трьох загарбників навіть поселив у власному будинку.

“Також зловмисник вимагав від своїх колег передавати загарбникам бетонні блоки та деревину для облаштування фортифікаційних споруд. У разі відмови – погрожував ув’язненням до російської катівні“, – доповнив картину Абдула.

На відміну від багатьох своїх “колег” – колаборантів, після звільнення територій ЗСУ зрадник не втік, а вирішив просто “залягти на дно”. Але довго переховуватися не зміг – його знайшли співробітники СБУ. Зраднику повідомили про підозру в посібництві державі-агресору. Йому загрожує найближчі 12 років провести за ґратами.