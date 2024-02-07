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Агроном допомагав росіянам мінувати Харківщину – СБУ його зловила

Суспільство 12:00   07.02.2024
Оксана Горун
Агроном допомагав росіянам мінувати Харківщину – СБУ його зловила

СБУ затримала на Харківщині агронома – любителя “русского мира”. Зі знанням справи та місцевості він давав окупантам “цінні поради”, де створювати мінні поля.

 На росіян ідейний агроном “працював” під час окупації області – у Куп’янському районі.

“Він допомагав загарбникам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних полів. Таким чином рашисти мінували ділянки навколо райцентру, у тому числі місцеві дороги, якими користувались мирні жителі“, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Крім порад мінерам, агроном допомагав окупантам продуктами та дровами. А трьох загарбників навіть поселив у власному будинку.

Також зловмисник вимагав від своїх колег передавати загарбникам бетонні блоки та деревину для облаштування фортифікаційних споруд. У разі відмови – погрожував ув’язненням до російської катівні“, – доповнив картину Абдула.

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На відміну від багатьох своїх “колег” – колаборантів, після звільнення територій ЗСУ зрадник не втік, а вирішив просто “залягти на дно”. Але довго переховуватися не зміг – його знайшли співробітники СБУ. Зраднику повідомили про підозру в посібництві державі-агресору. Йому загрожує найближчі 12 років провести за ґратами.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 12:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ затримала на Харківщині агронома – любителя “русского мира”. Зі знанням справи та місцевості він давав окупантам “цінні поради”, де створювати мінні поля".