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На Харьковщине в течение дня будут взрывы — ХОВА

Общество 09:26   07.02.2024
Оксана Горун
На Харьковщине в течение дня будут взрывы — ХОВА

На Харьковщине проводят разминирование территорий. Взрывы будут слышны с 10:00 по 15:00.

«Вблизи села Мосьпаново Чугуевской территориальной громады с 10:00 до 15:00 будет проводиться контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов», — предупредила пресс-служба Харьковской ОВА.

В течение суток на территории Харьковской области взрывотехники разминировали 16,65 га территории, уничтожив 238 взрывоопасных предметов, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: Оккупанты усилили удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине — ХОВА

Автор: Оксана Горун
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На Харьковщине в течение дня будут взрывы — ХОВА

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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 09:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине проводят разминирование территорий. Взрывы будут слышны с 10:00 по 15:00".