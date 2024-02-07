На Харьковщине в течение дня будут взрывы — ХОВА
На Харьковщине проводят разминирование территорий. Взрывы будут слышны с 10:00 по 15:00.
«Вблизи села Мосьпаново Чугуевской территориальной громады с 10:00 до 15:00 будет проводиться контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов», — предупредила пресс-служба Харьковской ОВА.
В течение суток на территории Харьковской области взрывотехники разминировали 16,65 га территории, уничтожив 238 взрывоопасных предметов, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, разминирование, розмінування, хова;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 09:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине проводят разминирование территорий. Взрывы будут слышны с 10:00 по 15:00".