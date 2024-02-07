На Харьковщине в течение дня будут взрывы — ХОВА

На Харьковщине проводят разминирование территорий. Взрывы будут слышны с 10:00 по 15:00.

«Вблизи села Мосьпаново Чугуевской территориальной громады с 10:00 до 15:00 будет проводиться контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов», — предупредила пресс-служба Харьковской ОВА.

В течение суток на территории Харьковской области взрывотехники разминировали 16,65 га территории, уничтожив 238 взрывоопасных предметов, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.