Оккупанты усилили удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине — ХОВА

О последствиях обстрелов за минувшие сутки на Харьковщине сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Оккупанты усилили удары управляемыми авиабомбами, в течение суток обстреливали Ветеринарное, Охримовку, Малую Волчью, Песчаное и другие», — написал в telegram утром 7 февраля начальник ХОВА.

Он сообщил, что из-за удара авиабомбой по селу Песчаное пострадала 70-летняя женщина. У нее взрывная травма — оторвало пальцы. Женщина в больнице.

В результате удара КАБами по Охримовке в Чугуевском районе повреждены 10 ангаров предприятия и нежилая инфраструктура. В селе Малая Волчья бомбы повредили пять частных домов, склады и автомобиль. В Варваровке — помещения школы.

Синегубов сообщил, что под обстрелами вражеской артиллерии и минометов было около 22 населенных пунктов региона.

«В 14:40 оккупанты обстреляли Волчанск, повреждены хозяйственные помещения предприятия. В результате повторного обстрела повреждены частный дом, автомобиль», — проинформировал он.