Оккупанты усилили удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине — ХОВА
О последствиях обстрелов за минувшие сутки на Харьковщине сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Оккупанты усилили удары управляемыми авиабомбами, в течение суток обстреливали Ветеринарное, Охримовку, Малую Волчью, Песчаное и другие», — написал в telegram утром 7 февраля начальник ХОВА.
Он сообщил, что из-за удара авиабомбой по селу Песчаное пострадала 70-летняя женщина. У нее взрывная травма — оторвало пальцы. Женщина в больнице.
В результате удара КАБами по Охримовке в Чугуевском районе повреждены 10 ангаров предприятия и нежилая инфраструктура. В селе Малая Волчья бомбы повредили пять частных домов, склады и автомобиль. В Варваровке — помещения школы.
Синегубов сообщил, что под обстрелами вражеской артиллерии и минометов было около 22 населенных пунктов региона.
«В 14:40 оккупанты обстреляли Волчанск, повреждены хозяйственные помещения предприятия. В результате повторного обстрела повреждены частный дом, автомобиль», — проинформировал он.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, новости Харькова, обстрелы, синєгубов, удары, хова;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 09:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях обстрелов за минувшие сутки на Харьковщине сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".