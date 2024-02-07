Окупанти посилили удари керованими авіабомбами по Харківщині – ХОВА
Про наслідки обстрілів минулої доби на Харківщині повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Окупанти посилили удари керованими авіабомбами, протягом доби обстрілювали Ветеринарне, Охрімівка, Мала Вовча, Піщане та ін.”, – написав у телеграмі вранці 7 лютого начальник ХОВА.
Він повідомив, що через удар авіабомбою по селу Піщане постраждала 70-річна жінка. У неї вибухова травма – відірвало пальці. Жінка в лікарні.
Внаслідок удару КАБами по Охримівці в Чугуївському районі пошкоджені 10 ангарів підприємства та нежитлова інфраструктура. У селі Мала Вовча бомби пошкодили п’ять приватних будинків, склади та автомобіль. У Варварівці – приміщення школи.
Синєгубов повідомив, що під обстрілами ворожої артилерії та мінометів було близько 22 населених пунктів регіону.
“О 14:40 окупанти обстріляли Вовчанськ, пошкоджені господарські приміщення підприємства. Внаслідок повторно обстрілу пошкоджені приватний будинок, автомобіль”, – поінформував він.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 09:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки обстрілів минулої доби на Харківщині повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".