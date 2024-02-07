Live
  • Ср 07.02.2024
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 37.63
  • EUR 40.39

Окупанти посилили удари керованими авіабомбами по Харківщині – ХОВА

Події 09:01   07.02.2024
Оксана Горун
Окупанти посилили удари керованими авіабомбами по Харківщині – ХОВА

Про наслідки обстрілів минулої доби на Харківщині повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти посилили удари керованими авіабомбами, протягом доби обстрілювали Ветеринарне, Охрімівка, Мала Вовча, Піщане та ін.”, – написав у телеграмі вранці 7 лютого начальник ХОВА.

Він повідомив, що через удар авіабомбою по селу Піщане постраждала 70-річна жінка. У неї вибухова травма – відірвало пальці. Жінка в лікарні.

Внаслідок удару КАБами по Охримівці в Чугуївському районі пошкоджені 10 ангарів підприємства та нежитлова інфраструктура. У селі Мала Вовча бомби пошкодили п’ять приватних будинків, склади та автомобіль. У Варварівці – приміщення школи.

Синєгубов повідомив, що під обстрілами ворожої артилерії та мінометів було близько 22 населених пунктів регіону.

“О 14:40 окупанти обстріляли Вовчанськ, пошкоджені господарські приміщення підприємства. Внаслідок повторно обстрілу пошкоджені приватний будинок, автомобіль”, – поінформував він.

Читайте також: Троє постраждалих у Харкові, били С-300 – поліція та Синєгубов про наслідки

Автор: Оксана Горун
Популярно
Окупанти посилили удари керованими авіабомбами по Харківщині – ХОВА
Окупанти посилили удари керованими авіабомбами по Харківщині – ХОВА
07.02.2024, 09:01
Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії
07.02.2024, 06:00
Троє постраждалих у Харкові, били С-300 – поліція та Синєгубов про наслідки
Троє постраждалих у Харкові, били С-300 – поліція та Синєгубов про наслідки
07.02.2024, 08:45
У Харкові “приліт” ще в одному районі Терехов повідомив про удари
У Харкові “приліт” ще в одному районі Терехов повідомив про удари
07.02.2024, 06:58
Три пожежі через обстріли гасили на Харківщині рятувальники
Три пожежі через обстріли гасили на Харківщині рятувальники
07.02.2024, 08:29
РФ розгорнула сили особливого призначення на кордоні з Харківщиною – Машовець
РФ розгорнула сили особливого призначення на кордоні з Харківщиною – Машовець
07.02.2024, 08:04

Новини за темою:

23:10
Головні новини 1 лютого: плани РФ щодо Харкова, росіяни атакували Іванівку
15:23
На Куп’янщину скинули дві КАБ, а по Вовчанську вдарили з РСЗВ – Синєгубов
10:50
Удар КАБами по лікарні на Харківщині: відео з місця
00:40
Дві КАБ скинули на лікарню в селищі на Харківщині: четверо постраждалих
20:02
Удари РСЗВ і КАБ: прокуратура показала місця “прильотів” по Харківщині (фото)

Ви читали новину: «Окупанти посилили удари керованими авіабомбами по Харківщині – ХОВА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 09:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки обстрілів минулої доби на Харківщині повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".