На Харківщині упродовж дня будуть вибухи – ХОВА
На Харківщині проводять розмінування територій. Вибухи лунатимуть із 10:00 до 15:00.
“Поблизу села Мосьпанове Чугуївської територіальної громади з 10:00 до 15:00 проводитиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів”, – попередила пресслужба Харківської ОВА.
Протягом доби на території Харківської області вибухотехніки розмінували 16,65 га території, знищивши 238 вибухонебезпечних предметів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 09:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині проводять розмінування територій. Вибухи лунатимуть із 10:00 до 15:00".