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На Харківщині упродовж дня будуть вибухи – ХОВА

Суспільство 09:26   07.02.2024
Оксана Горун
На Харківщині упродовж дня будуть вибухи – ХОВА

На Харківщині проводять розмінування територій. Вибухи лунатимуть із 10:00 до 15:00.

“Поблизу села Мосьпанове Чугуївської територіальної громади з 10:00 до 15:00 проводитиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів”, – попередила пресслужба Харківської ОВА.

Протягом доби на території Харківської області вибухотехніки розмінували 16,65 га території, знищивши 238 вибухонебезпечних предметів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Оксана Горун
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На Харківщині упродовж дня будуть вибухи – ХОВА

Ви читали новину: «На Харківщині упродовж дня будуть вибухи – ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 09:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині проводять розмінування територій. Вибухи лунатимуть із 10:00 до 15:00".