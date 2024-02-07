Ракетный удар по Золочеву: мать погибшего ребенка в реанимации
В ХОВА сообщили о состоянии трех женщин, которые пострадали 6 февраля в результате российского ракетного удара по Золочеву на Харьковщине.
Все женщины все еще в больнице.
«По данным врачей, пациентки 39 и 28 лет находятся в травматологическом отделении в удовлетворительном состоянии и проходят консервативное лечение. 21-летняя женщина (мать погибшего двухмесячного младенца — Ред.) прооперирована, пока она находится в реанимации. Врачи расценивают ее состояние как тяжелое», — проинформировала пресс-служба ХОВА.
Напомним, удар по Золочеву произошел после двух часов ночи 6 февраля. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что разрушен трехэтажный отель. Под завалами предварительно находится человек, трех человек спасли. Позже начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал, что из-под завалов достали тело погибшего младенца, его мать — в больнице.
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 10:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили о состоянии трех женщин, которые пострадали 6 февраля в результате российского ракетного удара по Золочеву на Харьковщине".