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Ракетный удар по Золочеву: мать погибшего ребенка в реанимации

Происшествия 10:19   07.02.2024
Оксана Горун
Ракетный удар по Золочеву: мать погибшего ребенка в реанимации

В ХОВА сообщили о состоянии трех женщин, которые пострадали 6 февраля в результате российского ракетного удара по Золочеву на Харьковщине.

Все женщины все еще в больнице.

«По данным врачей, пациентки 39 и 28 лет находятся в травматологическом отделении в удовлетворительном состоянии и проходят консервативное лечение. 21-летняя женщина (мать погибшего двухмесячного младенца — Ред.) прооперирована, пока она находится в реанимации. Врачи расценивают ее состояние как тяжелое», — проинформировала пресс-служба ХОВА.

Напомним, удар по Золочеву произошел после двух часов ночи 6 февраля. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что разрушен трехэтажный отель. Под завалами предварительно находится человек, трех человек спасли. Позже начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал, что из-под завалов достали тело погибшего младенца, его мать  — в больнице.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 10:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили о состоянии трех женщин, которые пострадали 6 февраля в результате российского ракетного удара по Золочеву на Харьковщине".