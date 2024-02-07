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Ракетний удар по Золочеву: мати загиблої дитини в реанімації

Події 10:19   07.02.2024
Оксана Горун
Ракетний удар по Золочеву: мати загиблої дитини в реанімації

У ХОВА повідомили про стан трьох жінок, які постраждали 6 лютого внаслідок російського ракетного удару по Золочеву на Харківщині.

Усі жінки досі в лікарні.

За даними лікарів, пацієнтки 39 та 28 років знаходяться в травматологічному відділенні у задовільному стані та проходять консервативне лікування. Натомість 21-річну жінку (мати загиблого двомісячного немовляти – Ред.) прооперовано, наразі вона перебуває в реанімації. Лікарі розцінюють її стан як важкий”, – поінформувала пресслужба ХОВА.

Нагадаємо, удар по Золочеву стався після другої години ночі 6 лютого. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що зруйновано триповерховий готель.  Під завалами попередньо перебуває людина, трьох людей врятували. Пізніше начальник ГУНП у Харківській області  Володимир Тимошко поінформував, що з-під завалів дістали тіло загиблого немовляти, його мати — в лікарні

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Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Ракетний удар по Золочеву: мати загиблої дитини в реанімації»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 10:19;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили про стан трьох жінок, які постраждали 6 лютого внаслідок російського ракетного удару по Золочеву на Харківщині".