Ракетний удар по Золочеву: мати загиблої дитини в реанімації
У ХОВА повідомили про стан трьох жінок, які постраждали 6 лютого внаслідок російського ракетного удару по Золочеву на Харківщині.
Усі жінки досі в лікарні.
“За даними лікарів, пацієнтки 39 та 28 років знаходяться в травматологічному відділенні у задовільному стані та проходять консервативне лікування. Натомість 21-річну жінку (мати загиблого двомісячного немовляти – Ред.) прооперовано, наразі вона перебуває в реанімації. Лікарі розцінюють її стан як важкий”, – поінформувала пресслужба ХОВА.
Нагадаємо, удар по Золочеву стався після другої години ночі 6 лютого. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що зруйновано триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох людей врятували. Пізніше начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко поінформував, що з-під завалів дістали тіло загиблого немовляти, його мати — в лікарні
Читайте також: Головні новини Харкова 7 лютого: п’ять ракетних ударів, троє постраждалих
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: дитина, золочів, мать, новини Харкова, погиб, пострадали, ракетний удар, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ракетний удар по Золочеву: мати загиблої дитини в реанімації»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 10:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили про стан трьох жінок, які постраждали 6 лютого внаслідок російського ракетного удару по Золочеву на Харківщині".