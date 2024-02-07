Ракетний удар по Золочеву: мати загиблої дитини в реанімації

У ХОВА повідомили про стан трьох жінок, які постраждали 6 лютого внаслідок російського ракетного удару по Золочеву на Харківщині.

Усі жінки досі в лікарні.

“За даними лікарів, пацієнтки 39 та 28 років знаходяться в травматологічному відділенні у задовільному стані та проходять консервативне лікування. Натомість 21-річну жінку (мати загиблого двомісячного немовляти – Ред.) прооперовано, наразі вона перебуває в реанімації. Лікарі розцінюють її стан як важкий”, – поінформувала пресслужба ХОВА.

Нагадаємо, удар по Золочеву стався після другої години ночі 6 лютого. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що зруйновано триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох людей врятували. Пізніше начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко поінформував, що з-під завалів дістали тіло загиблого немовляти, його мати — в лікарні